Keşan'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye rekor ceza

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan E.İ., bir süre sonra motosikleti yol kenarına bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. E.İ., polisin takibi sonucu yakalandı. E.İ.’nin yapılan üst aramasında 81 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen E.İ.’ye ilgili maddelerden toplam 128 bin lira idari para cezası kesildi. E.İ., gözaltına alınırken, plakasız motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.