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Keşan'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye rekor ceza

Keşan'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye rekor ceza

23:024/06/2026, الخميس
DHA
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Uyuşturucuyla yakalanan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 128 bin lira ceza
Uyuşturucuyla yakalanan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 128 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin takibi sonucu yakalanan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü E.İ.’nin üst aramasında 81 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye trafik kurallarını ihlalden toplam 128 bin lira idari para cezası kesilirken motosikleti trafikten menedildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, E.İ. yönetimindeki plakasız motosikleti Yörük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan E.İ., bir süre sonra motosikleti yol kenarına bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. E.İ., polisin takibi sonucu yakalandı. E.İ.’nin yapılan üst aramasında 81 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen E.İ.’ye ilgili maddelerden toplam 128 bin lira idari para cezası kesildi. E.İ., gözaltına alınırken, plakasız motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.



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