155 bin kişinin pasaport şerhleri kaldırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

EŞ NEDENİYLE KONULAN ŞERH KALDIRILDI

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer verildi.