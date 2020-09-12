Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 17 ilde şafak operasyonu PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi
ANKARA

17 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik hacker operasyonu!

17 ilde şafak operasyonu: PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi

PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve ‘Mezopotamia Hackers’ çatısı altında birleşen ‘hacker’lara yönelik Ankara merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda kamu kurumlarının sitelerinde PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertilirken, gözaltına alınan 11 kişi de tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarını takip eden Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çok sayıda siber terörist hacker grubunun PKK terör örgütünün - sözde- kongre kararları doğrultusunda ‘Mezopotamia Hackers’ çatısı altında birleştiğini tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlarla hackerları tespit etmeye başlayan siber-terör uzmanları teknik ve fiziki takip ile çalışmayı genişletti.

Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
GÜNDEM
Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten ve bulundukları hackers gruplarının, 71 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ve 81 ilde 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, vatandaşlara SMS yoluyla çok sayıda örgüt içerikli mesaj paylaşımı göndererek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi.

Terörist hacker çetesine yönelik operasyonda ele geçirilenler..

Kendilerini sanal alemin sözde gerillaları olarak nitelendiren ve en çok arananlar listesine giren şüphelilerin, hackledikleri siteler arasında çok sayıda okulun resmi siteleri, illerde vatandaşların online başvuru yaptıkları kamu kurumları, Ombudsmanlık da bulunması dikkat çekti.

Çalışmalar sonucu, şüphelilerin imza olarak kullandıkları takma adları, "hack"leme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ile SMS gönderilen vatandaşların ifadeleri toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.

10 ilde FETÖ operasyonu: Mahrem imamlar aranıyor
GÜNDEM
10 ilde FETÖ operasyonu: Mahrem imamlar aranıyor

Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 26 zanlıdan 18’i gözaltına alındı.

Terörist hacker çetesine yönelik operasyonda ele geçirilenler..

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara TEM Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 3’ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4’ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri doğrultusunda derinleştirilen soruşturmaya devam ediliyor.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
GÜNDEM
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Abone Ol Google News
Ankara ve 10 ile yağış uyarısı

Ankara ve 10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yeni hedef100 ton altın

Yeni hedef
100 ton altın

​Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı..
PKKya çok ağır darbe

PKK'ya
çok ağır darbe

Son 10 günde 118 terörist etkisiz hale getirildi.
Bırakın ölsünler!

Bırakın ölsünler!

​CHP'li Özcan'dan kan donduran koronavirüs sözleri.
Beni bile perişan etti

Beni bile perişan etti

Milli atlet uyardı: Kimse kendisine güvenmesin.
Yaşlı adama<br>öldüresiye dayak

Yaşlı adama
öldüresiye dayak

​Tekme atıp yumruk vurup kemeriyle saldırdı.
Casus yakaladık

Casus yakaladık

​Venezuela Devlet Başkanı Maduro böyle açıkladı.
Koronadan<br>etkilenmeyen tek il

Koronadan
etkilenmeyen tek il

​İl genelinde sıfır konutlarda kiralar değişmedi.
51 kişi aranıyor

51 kişi aranıyor

Yedi ilde FETÖ'ye eş zamanlı ByLock operasyonu.
Sivas'taki ilk hasta!

Sivas'taki ilk hasta!

​Uyarılara uymayıp evden çıkınca yurda alındı.
Karpuzlar bile yandı!

Karpuzlar bile yandı!

45 dereceyi aşan sıcaklıklar tarlaları da vurdu.
Terörist hacker<br>çetesi çökertildi

Terörist hacker
çetesi çökertildi

​Kamu kurumlarına ait siteleri ele geçiriyorlardı.
Utancın 40. yılı

Utancın 40. yılı

​12 Eylül 1980 sabahı Türkiye tank seslerine uyandı.
Midilli'de<br>mülteci dramı

Midilli'de
mülteci dramı

Mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar.
Bize<br>gücünüz yetmez

Bize
gücünüz yetmez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözlerine tokat gibi yanıt.
40 yıl<br>geride kaldı

40 yıl
geride kaldı

​12 Eylül 1980 darbesine ait tarihi fotoğrafları sizler için derledik.
Bu hikayeyi<br>birlikte yazacağız

Bu hikayeyi
birlikte yazacağız

​İbrahim Kalın'ın sözleri derin bir entelektüel tartışmaya dönüştü.
Yarımşar saatlik 5 ders: Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tüm detaylar
Gündem

Yarımşar saatlik 5 ders: Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tüm detaylar

Okulların açıldığı ilk hafta, okul öncesi ve 1’inci sınıflarda “1 gün yüz yüze eğitim” olacak. Devamında haftada 2 gün, günde 30’ar dakikalık 5 ders yapılacak. Öğrenciler gruplara bölünerek farklı günlerde yüz yüze eğitim alacak. Türkçe, matematik ve hayat bilgisi okullarda, diğer dersler EBA TV’de işlenecek.
İtirafçı olmayın baskısı: FETÖ'cüler itirafçı olmakta ısrarcı olanları deşifre etmekle tehdit etti
Gündem

İtirafçı olmayın baskısı: FETÖ'cüler itirafçı olmakta ısrarcı olanları deşifre etmekle tehdit etti

FETÖ’cü avukatlara şok operasyon. 1 yıllık teknik takibin ardından 45 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ve kovuşturmaları örgüt lehine yönlendiren, özellikle ihraç edilmiş eski MİT’çilerin davalarını alan avukatların, hiçbir ücret de istemediği belirlendi. İtirafçı olacakların vazgeçirildiği ya da kontrollü itirafçılığa yönlendirildiği ortaya çıktı.
Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar
Dünya

Midilli’de mülteci dramı: Gece bastıran soğukta mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampının şüpheli şekilde yanmasının ardından 12 bin 500 mülteci ölümle pençeleşiyor. Şüpheli yangının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen binlerce sığınmacı sokaklarda kalıyor. Mültecileri istemeyen yerel halk ve ada yetkilileri, yeni bir kamp inşa edilmesine de karşı çıkıyor. Gıda ve barınmadan yoksun mülteciler, gece bastıran soğukla da mücadele ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.