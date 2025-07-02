17 kez bıçaklayıp öldürdü, hakim sözlerini dinlemedi: Üç çocuk annesi eşini katletti, 'Kafam gidip geliyor' dedi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 çocuk annesi eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme başkanının sanığa ilk ifadelerini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi.
Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayıp, taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Yılmaz Gündüz tutuklandı. Yılmaz Gündüz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
'KAFAM GİDİP GELİYOR'
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.