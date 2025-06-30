Klima kavgası kanlı bitti: Arkadaşı tarafından öldürüldü boğazından bıçaklandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'taki bir apart dairesinde meydana geldi. Aynı evde kalan İran uyruklu Sina Khosravi ile trans birey arkadaşı Seyed A.M. (26) arasında klima nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya, Seyed A.M.'nin arkadaşı Hadi J. (27) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Khosravi ile Hadi J. arasında kavga çıktı.

Hadi J., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Sina Khosravi'yi boğazından bıçakladı. Hadi J. ve Seyed A.M. yaklaşık bir saat apart dairesinde bekledikten sonra buradan ayrıldı. 2 arkadaş, Hadi J.'nin evine gitti. Seyed A.M., bir süre sonra Çınar Polis Merkezi'ne giderek, olayı polise anlattı.