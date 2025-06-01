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Klima satışlarında hareketlilik başladı: Ustasından doğru bakım önerileri

Klima satışlarında hareketlilik başladı: Ustasından doğru bakım önerileri

Saliha Engin
04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Havaların ısınmasıyla birlikte klima satışlarında hareketlilik başladı. Ancak doğru klimayı seçmek kadar, bakımını düzenli yaptırmak ve güvenilir bir usta ile çalışmak da büyük önem taşıyor.

Klima ustası Ramazan Kart, klimadan uzun süre verim alınabilmesi için bakımının profesyoneller tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca internet üzerinden usta seçerken sponsorlu ilanlara değil, ustanın deneyimine ve sunduğu resmî belgelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yaz ortasında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzayan bekleme sürelerine dikkati çeken Kart, bu konuda vatandaşları yaz gelmeden 'bakım' ve 'alım' konusunda hızlı olmaları gerektiğini söyledi.

METREKAREYE GÖRE KLİMA SEÇİLMELİ

Doğru klimayı seçmenin önemine dikkat çeken Kart, özellikle kapasite seçiminde profesyonel keşif yapılması gerektiğini söyleyerek şunları anlattı: “Biz salonun metrekaresine bakarak öneri yapıyoruz. Ancak müşteri internetten daha ucuz ve düşük kapasiteli bir klima alıp memnuniyetsizlik yaşıyor. Büyük klima alıp ortamı aşırı soğutanlar da var küçük klima alıp odayı soğutamayanlar da.”

YANLIŞ BAKIM ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Kart, klima bakımının evlerde yılda bir, kurumsal alanlarda ise altı ayda bir yapılması gerektiğini belirterek, bilinçsizce yapılan müdahalelerin cihazda tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Gerçek bakımın; kapakların sökülmesi, iç radyatörlerin temizlenmesi, gaz ölçümü ve fan kontrolü gibi işlemleri kapsadığını vurgulayan Kart, bakımın ihmal edilmesinin cihazın ömrünü ciddi şekilde kısalttığını ve kirli filtrenin hastalıklara sebep olduğunu ifade etti.



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