18 bin konutun temeli atılıyor

Depremin üzerinden 46 gün geçti. Canların kurtarılmasının ardından başlayan inşa seferberliği sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında şimdiye kadar depremin vurduğu 11 ilde 46 bin 327 konutun yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün de 17 bin 902 konutun temeli atılacak. Temeli atılacak konutların 7 bin 353’ü Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde bulunuyor. Yeni konut inşa süreciyle ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde inşa edilecek 650 bin konuttan 319 bininin altyapısının tamamlandığı bilgisini verdi: “21 Şubat’tan bugüne kadar Gaziantep’te 13 bin 629, Adıyaman’da 2 bin 280, Kilis’te 645, Hatay’da 2 bin 928, Kahramanmaraş’ta 8 bin 773, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 6 bin 644, Elazığ’da 505, Adana’da 1171, Osmaniye’de 1657 ve Diyarbakır’da 1122 olmak üzere toplam 40 bin 104 afet konutun ihalesini yaptık. Osmaniye’de 600, Kahramanmaraş’ta 620, Malatya’da 2 bin 800, Adıyaman’da 1500, Şanlıurfa’da 300, Gaziantep’te 310, Kilis’te 93 olmak üzere 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı.”