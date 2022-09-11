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EĞİTİM

18 milyonu aşkın öğrenci ders başı yapıyor: Sınıflar süslendi kitaplar sıralarda

18 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen için yarın ders başlıyor. Yeni dönem hazırlıkları tamamlanırken ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra basılan kaynak kitaplar da sıralarda öğrencileri bekliyor. Öte yandan 198 yeni okul bu dönem ilk öğrencilerine kapılarını açacak.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
18 milyonu aşkın öğrenci ders başı yapıyor: Sınıflar süslendi kitaplar sıralarda
Okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yaklaşık 18,9 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen için yarın ilk ders zili çalacak. 2022/23 Eğitim – Öğretim Dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm hazırlıklarını tamamladı. Okulların fiziksel şartları iyileştirilirken öğrencilere sunulan imkanlar da artırıldı. Bu kapsamda, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra hazırlanan kaynak kitaplar da sıralarda öğrencileri bekliyor.

136 MİLYON KİTAP DAĞITILDI

2. ile 12. sınıfa kadar olan tüm sınıflar için hazırlanan 91 kaynağın tamamı hem dijital platformlarda hem basılı olarak öğrencilere ve öğretmenlere sunulacak. Toplam 136 milyon ücretsiz yardımcı kaynak dağıtılırken, öğretmenler için hazırlanan 7 kılavuz da masalarında bekliyor. Bakanlık tarafından depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmaları dahilinde yeni dönemde 198 yeni okul ve 3 bin 605 yeni derslik hizmete alınıyor.

10 BİN ANA SINIFI

  • Okul öncesi eğitim kapsamında bin 400 yeni anaokulu, 10 bin 100 yeni ana sınıfı da miniklere kapılarını açıyor. Bakanlık 889 yeni okulda 14 bin 697 dersliğin inşasına, 3 bin 709 derslikli 331 binada ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bunların yanı sıra 4 bin okulun, doğal gaz dönüşümü çalışmaları için gereken tedbirler alınarak, enerji verimliliği iyileştirmeleri, çatı onarımı, ıslak zemin tadilatı, engellilerin erişimini sağlayacak altyapı ihtiyaçları karşılandı.

4,5 MİLYARLIK YATIRIM

Yapılan hazırlıklar kapsamında 2,2 milyar lira yeni okulların yapımı için harcandı. Bütçenin 1,5 milyar lirası onarım ihtiyaçları, 700 milyon lirası binaların depreme karşı güçlendirilmesi için olmak üzere toplamda 4,5 milyar liralık yatırım yapıldı. ‘Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi’ kapsamında yeni açılan ana sınıfları ve mevcut olanların donatım ve onarımı, ilkokul ve ortaokulların ders araçları ile derslik donatımı gibi giderleri için illere ödenek gönderildi. Okullarda istihdam edilmek üzere 60 bin yeni temizlik görevlisi alındı. Okul binası güçlendirme ve yık-yap kapsamında okulunu değiştirmek zorunda kalan öğrenciler de taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği kapsamına alındı. Okulunu değiştirmek zorunda kalan binlerce öğrenci ücretsiz taşıma ve öğlen yemeği uygulamasından faydalanabilecek.

İLK ARA TATİL 14 KASIM’DA

Yeni takvime göre, 2022/2023 Eğitim-Öğretim Yılı 16 Haziran’da sona erecek. Yarı yıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat arasında. 14-18 Kasım’da birinci, 17-20 Nisan’da ikinci ara tatile çıkılacak. Yılın son ders zili, 16 Haziran’da.

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