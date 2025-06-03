1.9 milyon dosyada uzlaşma

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla birlikte, uzlaştırma uygulaması her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor ve etkisini artırıyor. 2025 yılının ilk 5 ayında müzakeresi tamamlanan 115 bin 146 dosyanın 97 bin 17’sinde uzlaşma sağlandı. Geçtiğimiz yıl ise 277 bin 775 dosyanın 232 bin 921’i başarıyla sonuçlandırıldı. Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar tamamlanan 2 milyon 300 bin 480 dosyanın 1 milyon 909 bin 336’sı uzlaşmayla sonuçlandı. Müzakere edilen dosyalar içinde sağlanan uzlaşma oranının yüzde 83’e ulaştı. Bu oran, alternatif çözüm yöntemlerinin hem toplumsal hem de hukuki faydasını gözler önüne seriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sürecin başarısında en büyük paya sahip olan 31 bin 429 uzlaştırmacıya teşekkür etti.