10. Yargı Paketi 15.5 saatte geçti

Teklifin yarın TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmesi ve arife gününe kadar yasalaşarak, onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi bekleniyor. AK Parti Grup Yönetimi, Komisyondan yoğun tartışmalar eşliğinde geçen düzenlemenin Kurban Bayramı’na yetişmesi için siyasi partilerle uzlaşı görüşmelerine devam ediyor. Komisyonda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cezaevlerinde 415 bin 732 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Hükümlü sayısı 358 bin 582 olup kalan, 57 bin 150’si tutukludur. Yani tutuklu oranı yüzde 15’tir” bilgisini verdi. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, kurusıkı silahla yakalanan kişilerin sayısında artış olduğunu ifade ederek, teklifle bu sorunun da çözüme kavuşacağına işaret etti.