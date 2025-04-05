2 bin 700 cezaevi şoförüne eğitim

Tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi sürücüleri güvenli sürüş eğitiminden geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın eğitim faaliyetleri kapsamında, cezaevi nakil aracı şoförlerine yönelik iki dönem halinde toplam 60 kişi kapasiteli “Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi” gerçekleştirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce (CTE), cezaevi güvenliği ve sevk ile nakil faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önemli eğitim programları düzenlendi. Eğitim kapsamında ani frenleme, kaygan zemin kontrolü, viraj alma teknikleri, karşıdan gelen tehlikelere refleks geliştirme, takip mesafesi yönetimi, acil manevra ve engelden kaçma gibi uygulamalı sürüş senaryoları yer aldı. Bu sayede şoförlerin stresli ve riskli durumlar karşısında daha kontrollü ve güvenli araç kullanmaları hedeflendi. Program kapsamında 2 bin 700 şoföre eğitim verildi.