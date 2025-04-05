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2 bin 700 cezaevi şoförüne eğitim

2 bin 700 cezaevi şoförüne eğitim

Oğuzhan Ürüşan
04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde 421 personele “Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Eğitici Eğitimi” verilirken, Jandarma İnteraktif Dershanesi (JİED) aracılığıyla 3 bin 429 personele dijital eğitim sağlandı.
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde 421 personele “Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Eğitici Eğitimi” verilirken, Jandarma İnteraktif Dershanesi (JİED) aracılığıyla 3 bin 429 personele dijital eğitim sağlandı.

Tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi sürücüleri güvenli sürüş eğitiminden geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın eğitim faaliyetleri kapsamında, cezaevi nakil aracı şoförlerine yönelik iki dönem halinde toplam 60 kişi kapasiteli “Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi” gerçekleştirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce (CTE), cezaevi güvenliği ve sevk ile nakil faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önemli eğitim programları düzenlendi. Eğitim kapsamında ani frenleme, kaygan zemin kontrolü, viraj alma teknikleri, karşıdan gelen tehlikelere refleks geliştirme, takip mesafesi yönetimi, acil manevra ve engelden kaçma gibi uygulamalı sürüş senaryoları yer aldı. Bu sayede şoförlerin stresli ve riskli durumlar karşısında daha kontrollü ve güvenli araç kullanmaları hedeflendi. Program kapsamında 2 bin 700 şoföre eğitim verildi.


PERSONEL DE EĞİTİLDİ

Ceza infaz koruma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, infaz koruma memurlarına da iki dönem halinde, toplam 80 kişilik kontenjanla “Cezaevi Hizmetleri Eğitici Eğitimi Kursu” düzenlendi. Aynı kapsamda, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde 421 personele “Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Eğitici Eğitimi” verilirken, Jandarma İnteraktif Dershanesi (JİED) aracılığıyla 3 bin 429 personele dijital eğitim sağlandı.


#cezaevi
#şoför
#eğitim

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