Adalet Bakanlığı'ndan bayram öncesi 'açık görüş' kararı

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi uyarınca alınan bu karar, hem hükümlü ve tutukluların hem de ceza infaz kurumu personelinin planlama yapmasını kolaylaştırmayı ve hak kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyor.





Açık görüşten kimler yararlanacak?





Kapalı ceza infaz kurumlarında kalan tüm hükümlü ve tutuklular, belirlenen esaslar çerçevesinde açık görüş imkanından faydalanabilecek. Ancak, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş ve bu cezaları infaz edilmekte olan kişiler bu haktan yararlanamayacak.





Görüş tarihleri ve süreleri





Açık görüşler, her hükümlü ve tutuklunun bir kez yararlanabileceği şekilde planlandı. Görüş tarihleri, ceza infaz kurumlarının türüne göre farklılık gösterecek:





Ek-1 listesinde belirtilen ceza infaz kurumları için özel tarihler,





Ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı ceza infaz kurumları için Ek-2 listesinde yer alan tarihler,





Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı ceza infaz kurumları için ise Ek-3 listesinde belirtilen tarihler geçerli olacak.





Yeni açılacak ceza infaz kurumlarında ise Ek-2 listesindeki tarihler esas alınacak. Görüş günlerinin yetersiz kalması durumunda, Genel Müdürlük’ten ek talepte bulunulabilecek. Ayrıca, adli suçlardan ve örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulacak; bu grupların görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından belirlenecek.





Görüş süreleri ve kurallar





Açık görüşler, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Yetişkin ve genç hükümlü/tutuklular için süre yarım saat ile bir buçuk saat arasında, çocuk hükümlü/tutuklular için ise bir saat ile üç saat arasında olacak. Görüş süresi, ziyaretin başladığı andan itibaren hesaplanacak.





Hükümlü ve tutuklular, yönetmelikte belirtilen yakınlarıyla (anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba, kardeş) görüşebilecek. Akrabalık ilişkisi, resmi belgelerle kanıtlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ise yalnızca bu listedeki yakınlarıyla görüşebilecek.





Organizasyon ve güvenlik önlemleri





Ceza infaz kurumlarında izdihamı önlemek amacıyla, hükümlü ve tutuklu sayısı görüş günlerine bölünerek gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saati, ailelerine bildirilecek ve programlar koğuşlara asılacak. Görüş sonrası hükümlü ve tutuklular aranarak koğuşlarına götürülecek, kimlik kontrolleri yapılacak. Güvenlik için kolluk kuvvetleriyle iş birliği sağlanacak ve görüş mahallinde yeteri kadar görevli bulundurulacak.





Basin ve ek kurallar





Açık görüşler, ceza infaz kurumlarının özel bölümlerinde gerçekleştirilecek. Basın kuruluşlarının görüşleri izleme, röportaj yapma veya görüntü alma talepleri ise kamuoyunda yanlış anlamalara yol açabileceği gerekçesiyle reddedilecek. Belirtilen gün ve saatler dışında görüşe izin verilmeyecek; bir kez görüş yapanlara ikinci kez imkan tanınmayacak.





Adalet Bakanlığı, açık görüş tarihlerinde değişiklik olması durumunda ek bilgilendirme yapacağını duyurdu. Bu düzenleme, Ramazan Bayramı’nda hükümlü ve tutukluların aileleriyle buluşmasını sağlayarak sosyal bağların korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.







