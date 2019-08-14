2 günde 27 yangın

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin ciğerleri kül oldu. Sıcak hava ve vatandaşların dikkatsizliğinin birleşmesiyle ülke genelinde 2 gün içinde 27 yangın çıktı. Yangınların durumuyla ilgili bilgi veren Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, “Sıcaklıkların yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle 15’i ormanlık alanda, 12’si de tarım alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale etti ve kontrol altına alındı. Orman teşkilatımızın hava ve kara unsurları bayram da olsa görevlerinin başında” diye konuştu.

YÜZDE 95’İ İNSAN KAYNAKLI

Türkiye’deki yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Özgür, vatandaşların sıcaklığın yüksek ve nemin düşük olduğu zamanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.Yaklaşık 80 hektarlık alanın kül olduğu Kütahya Tavşanlı’daki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. 160 personel ve çevre köylerden gönüllü vatandaşların da katıldığı soğutma çalışmaları ise gün boyunca devam etti.

30 KİŞİ ETKİLENDİ

Marmara Adası’ndaki yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Yerleşim yerlerinin yakınında çıkan ve yürekleri ağıza getiren Marmara Adası’ndaki yangının neden olduğu tahribat da günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 80 hektar alanın etkilendiği yangında 30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adada çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında ise bir kişi gözaltına alındı. Evinin bahçesini temizlemesi için biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T. ve oğlu O.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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