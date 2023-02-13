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2 müteahhit daha gözaltında

Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhitleri Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yavuz Karakuş, "Vicdanım rahat. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalardan sorumlu olan 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Deprem bölgelerinde vatandaşa mezar olan evleri yapan müteahhitler yurt dışına kaçmaya çalışırken birer birer yakalanıyor. Depremin hemen ardından Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’dan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan isimlere bu kez de Adıyaman’dan bir müteahhit eklendi. Müteahhit Yavuz Karakuş eşi Sevilay Karakuş, yüklü miktarda para ile kaçmak isterken yakalandı. Karakuş, "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım 4'ü yıkıldı" dedi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve

20 bin TL para çıktı. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

Mehmet Ertan Akay.

Tutuklandı

Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, tutuklandı.

Ayşe Polat Sitesi.

Afyon’da yakalandı

Gaziantep’te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi’nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi A.G, Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.

Utanmaz herif

Adana’da 4 binanın yıkılmasından sorumlu olan Hasan Alpargün gözaltına alındığı KKTC’den Adana’ya getirildi. Alpargün, inşa ettiği binaların yıkılmasıyla onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin gazeteciler tarafından hatırlatılması üzerine, “Mukadderat.” diye yanıt verdi.


Hasan Alpargün.

134 şüpheliye işlem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalardan sorumlu olan 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Bunlardan 3’nün tutuklandığını Belirten Bozdağ, “3’ü tutuklandı, 7’si gözaltında. 7 kişiye yurt dışı çıkış yasağı kondu. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir” dedi. Bakan Bozdağ, deprem bölgelerinde davaların 2 ay ertelendiğini duyurdu.



#Deprem
#Müteahhit
#Tutuklandılar
#Kahramanmaraş
#Adıyaman
#Gaziantep
#Hatay
1 saat önce
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2 müteahhit daha gözaltında
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