2 müteahhit daha gözaltında

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Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Deprem bölgelerinde vatandaşa mezar olan evleri yapan müteahhitler yurt dışına kaçmaya çalışırken birer birer yakalanıyor. Depremin hemen ardından Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’dan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan isimlere bu kez de Adıyaman’dan bir müteahhit eklendi. Müteahhit Yavuz Karakuş eşi Sevilay Karakuş, yüklü miktarda para ile kaçmak isterken yakalandı. Karakuş, "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım 4'ü yıkıldı" dedi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve
20 bin TL para çıktı. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.
Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, tutuklandı.
Gaziantep’te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi’nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi A.G, Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.
Adana’da 4 binanın yıkılmasından sorumlu olan Hasan Alpargün gözaltına alındığı KKTC’den Adana’ya getirildi. Alpargün, inşa ettiği binaların yıkılmasıyla onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin gazeteciler tarafından hatırlatılması üzerine, “Mukadderat.” diye yanıt verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalardan sorumlu olan 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Bunlardan 3’nün tutuklandığını Belirten Bozdağ, “3’ü tutuklandı, 7’si gözaltında. 7 kişiye yurt dışı çıkış yasağı kondu. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir” dedi. Bakan Bozdağ, deprem bölgelerinde davaların 2 ay ertelendiğini duyurdu.