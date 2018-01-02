2 muvazzaf subayı yakalattı

Türkiye’nin Yeni Şafak’ın manşetiyle duyduğu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın FETÖ’cü olduğunu itiraf etmesiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Akın’ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

27 ARALIK’TAN BERİ SORGUDA

Geçen 27 Aralık’ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın’ın buradaki sorgusu sürüyor. Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi. Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ’den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

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2 SUBAY GÖZALTINDA

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın’ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı. Yüzbaşı Burak Akın’ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılan Akın’ın emniyete giderek itirafçı olduğu öğrenildi.

ŞOK HABERİ YENİ ŞAFAK DUYURDU

Şok haberi Yeni Şafak’tan öğrenen Türkiye, Org. Yaşar Güler’in koruma müdürü Akın’ın neden itirafçı olduğunu merak ediyor. Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1,5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden olmuştu. İtiraflarında samimi olup olmadığı merak edilirken, örgütün “suikast” ya da başka eylemlere zorlamış olabileceği belirtiliyor. Akın’ın çemberin daraldığı ve deşifre olacağını düşünerek teslim olduğu ihtimali üzerinde de duruluyor. Hala sorguda olan Akın’ın birçok ismi verdiği, örgütün yapısını itiraf ettiği tahmin ediliyor.