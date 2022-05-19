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İSTANBUL

20 avukatla LGBT’yi savundular

İstanbul’da çocuklara LGBT telkininde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne (TTM) açılan fesih davasının ilk duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Davada Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni 20’yi aşkın avukat savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
20 avukatla LGBT’yi savundular
Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni 20’yi aşkın avukat savundu.

İstanbul’da çocuklara LGBT telkininde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne (TTM) açılan fesih davasının ilk duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni 20’yi aşkın avukat savundu. Duruşma öncesi açıklama yapan TTM Dayanışma Grubu, merkezin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini savundu.

SAPKIN MERKEZ KAPATILSIN

  • Duruşmada İçişleri Bakanlığı’nın avukatı, faaliyetlerinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle derneğin feshini istedi. Bakanlık avukatı “Basın Kanunu’na aykırı olarak dergi çıkarttılar. Eğitim Kanunu’na aykırı davrandılar. Tarlabaşı’ndaki çocukların cinsel kimliklerini etkilemek istediler. LGBT’yi normalleştiriyorlar. Derneğin amacını anlamayacak ailelerin çocuklarına başka görüşler empoze ettiler. Bu nedenle feshini istiyoruz” dedi. TTM avukatlarının savunmasını da dinleyen mahkeme, duruşmayı 2 Kasım 2022’ye ertelendi.

AHLAKSIZLIK AŞILIYORLAR

Sapkın merkezin kapatılması isteyen grup adına açıklama yapan Özlem Doğan, “3-5 yaşındaki çocuklara sözde onur yürüyüşü adı altında sapkınlık ve ahlaksızlıkları izletiyorlar. Erkek çocukları travesti gibi giydiriyorlar. Kız çocuklarına erkek, erkek çocuklarına genç kız olma hayali kurduruyorlar. Ailelere polis ve devlet düşmanlığı aşılanıyor. ‘Kobani konuşmaları’ adı altında PKK’ya destek veriyorlar” dedi. Av. Öznur Uslu da “Milletimizin değerlerini savunmak için açılmış bir dava. Bir Türk vatandaşı ve anne olarak, toplumumuzun gençlerini ve çocuklarımızı kurtarmak için buradayım. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

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