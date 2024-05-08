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20 bin yeni öğretmen geliyor

20 bin öğretmen atanacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 de mülakat puanının belirleyici olacağını söyledi. En çok atama 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Tercih süreci 20 Mayıs'ta başlıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:14 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin yeni öğretmen ataması müjdesi verdi. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, öğretmen atamalarına ve yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmaylarıyla öğretmen atamalarına ilişkin son bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tekin, elde edilen rakama göre MEB Personel Genel Müdürlüğünce branş dağılımına ilişkin simülasyon yapıldığını belirtti. Tekin, "Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Eğitim camiamıza hayırlı olsun." dedi.

TERCİH İÇİN BAŞVURULAR 20 MAYIS'TA

87 alanda atama yapılacağının altını çizen Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı şöyle sıraladı, "Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacak." Bakan Tekin, mülakatlara ilişkin de "Halihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız." şeklinde konuştu.

MÜLAKAT TARİHİ 1 TEMMUZ

En çok atamanın yapılacağı ilk beş branşı şu alanlar takip ediyor: Okul öncesi öğretmenliği 903, Türkçe 804, Türk dili ve edebiyatı 796, sosyal bilgiler 754, müzik 634, tarih 619, kimse 468, elektrik ve elektronik teknolojisi 385, beden eğitimi 320, matematik 317. Geri kalan 73 alanda toplam 15 bin 921 atama yapılacak. Bakanlık, 20 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini alacak. Ardından 10 Haziran'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. 1 Temmuz'da ise sözlü sınav süreci başlayacak. Yeni eğitim yılında 20 bin öğretmen ders başı yapacak.



#Atama
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#Yusuf Tekin
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