200 bin usta-kalfa yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim merkezlerinde kapasiteyi artırmak için kolları sıvadı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, merkezlerdeki öğrenci sayısını iki katına çıkartmayı amaçladıklarını bildirdi.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 90’DA
Mesleki eğitim merkezlerinin işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşıladığına işaret eden Özer, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini anlattı. Öğrencilerin, haftada bir gün okula gelirken diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam ettiğini aktaran Özer, ayrıca eğitim süresince asgari ücretin üçte biri oranında ücret aldıklarını söyledi. Özer, bu okul mezunlarının eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranlarının yaklaşık yüzde 90’lar seviyesinde olduğunu dile getirerek, “Dolayısıyla istihdam açısından oldukça başarılı bir model” dedi.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI
- Özer, “Sahada kalfa ve usta ihtiyacına ilişkin yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk. Dolayısıyla mevcut öğrenci sayısını yaklaşık iki kat artırmak istiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerine yönelik hedefi gerçekleştirmek ve süreci de birlikte yürütebilmek için sektör temsilcileri ve paydaşlarla toplantılar serisine başladık. Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri ile Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı yöneticilerinin katılımıyla ilk toplantılarımızı da tamamladık” bilgilerini verdi. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kapsamlı tanıtım programlarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.