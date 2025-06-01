2017'den bu yana 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı

Yaşar burada yaptığı konuşmada, modern ceza adalet sistemlerinin temel yaklaşımlarından birinin yalnızca faillerin cezalandırılması değil, aynı zamanda mağdurun zararının giderilmesi, ceza adalet sistemi içerisindeki öneminin vurgulanması, failin ise ıslah edilerek topluma kazandırılması olduğunu söyledi.

Bu amaçlara hizmet eden ve ceza hukukunda önemli bir yere sahip olan uzlaştırma kurumunun, etkinliği ve toplumsal faydası ile ön plana çıkan bir uyuşmazlık çözüm yolu haline geldiğini ifade eden Yaşar, Türkiye'de 31 bin 429 uzlaştırmacı bulunduğunu belirtti.





“Uzlaştırma sadece hukuki değil, medeni bir başarıdır”

Uzlaştırma kurumunun gelişimini çok boyutlu bir süreç olarak gördüklerini, mevzuat düzenlemeleri, uzlaştırmacı eğitim programları, denetim ve performans sistemleri ile bu alanı sürekli olarak geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Kurumda yapılan önemli değişiklikler ve eğitim alan uzlaştırmacıların süreçte görev almaya başlamasıyla, 2017 yılından günümüze kadar toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyanın uzlaştırma müzakeresi tamamlanmış, söz konusu dosyalardan 1 milyon 909 bin 336'sında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumunda büyük bir başarı yakalanmıştır. Kurumun etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinde, ulaşılan başarıda en büyük pay sahibi kuşkusuz sizlersiniz. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde uzlaştırma kurumu ile milyonlarca kişinin hayatına dokunulmuş, sosyal ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır. Milyonlarca kişi mahkeme salonlarına girmeden sorunlarını çözebilmiş, zararlar telafi edilmiş, pişmanlıklar anlam bulmuştur. Bu ise, sadece bir hukuk başarısı değil, aynı zamanda bir medeniyet başarısıdır."





"İnşallah uzlaştırmacılık kurumu git gide gelişerek, toplumumuzda bir kültür olarak oturur"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ise uzlaştırmacılık kurumunun mevzuata girdiği tarihten itibaren sayısal ve etkinlik açısından en verimli, en yoğun şekilde kullanılan alternatif çözüm yolu olduğunu söyledi.

Uzlaştırmacıların, yoğun emeklerle tarafların sulh olmasını, soruşturmaya konu olayların davaya dönüşmeden bir an önce adli sistemden çıkartılması amacıyla taraflar arasında yargının elini ve kolu olarak hareket ettiğini vurgulayan Kahveci, "İnşallah, uzlaştırmacılık kurumu, git gide gelişerek, toplumumuzda bir kültür olarak oturur. Tarafların edim veya özür karşılığında bir uzlaşma sağlanarak sulh olmaları, toplumsal barışa da hizmet eder." diye konuştu.





Konuşmaların ardından, Yaşar ve Kahveci'nin de katılımıyla programa katılan uzlaştırmacılarla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.







