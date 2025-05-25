Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi paylaşımı

Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi paylaşımı

14:2125/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi paylaşımı
Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, yılın ilk 3 ayında 7 bin 94 kararın verildiğini, bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildiğini bildirdi. Bakan Tunç ayrıca, "Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, yılın ilk 3 ayında 7 bin 94 kararın verildiğini, bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildiğini bildirdi.


Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yürüttükleri Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:


"Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiğimiz, mahkemelere teknik ve idari destek sunduğumuz projeyle mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor, yargı sisteminin etkinliğini artırıyor, mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz."

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"2024 yılı sonunda başlattığımız proje kapsamında 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi. Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz. Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."




#Yılmaz Tunç
#Sıfır Kadastro Dosyası Projesi
#Adalet Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi