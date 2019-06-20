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2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı

ÖSYM Başkanı Aygün: Tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak

ÖSYM Başkanı Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandığını ve tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandığını ve tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını açıkladı.

Halis Aygün, üniversite sınavlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aygün 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını söyledi.

Aygün'ün sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.

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