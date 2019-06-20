ÖSYM Başkanı Aygün: Tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandığını ve tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını açıkladı.
Halis Aygün, üniversite sınavlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aygün 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını söyledi.
Aygün'ün sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.
Önemli tarihler:
📌 18 Temmuz 2019.: YKS sonuçlarının açıklanması
📌 23-29 Temmuz 2019: tercihlerin alınması
Önemli tarihler: