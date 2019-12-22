Gündem 2020de 250 bin sosyal konut
POLİTİKA

2020’de 250 bin sosyal konut

Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta ulaşım önceliğini koruyan hükümet, bu yıl 50 binden 100 bine çıkardığı sosyal konut sayısını yeni yılda 250 bine çıkardı. İnşa edilecek konutlarda kamu kurumları ve özel sektör iş birliği ile karşılanabilir konut finansman yönetimleri uygulama stratejisi geliştirilecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne başvurular devam ederken, 2020 yılında da bu kapsamda yeni çalışmaların hazırlığı başladı. Geçen yıl 50 bin sosyal konut ile start verilen hamle bu yıl 100 bin adete çıktı. 100 bin konuta 5 günde 356 bin başvuru yapıldı. Gelen yüksek talebi göz önünde bulunduran hükümet, evi olmayan dar gelirli kalmayacak dedi ve yeni yıl hedefini büyüttü. 2020 programına göre yeni yılda sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli ve dezavantajlılara yönelik 250 bin konut daha yapılması planlanıyor.

Ödeme planı

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta ulaşım önceliğini koruyan hükümet, söz konusu grupların karşılanabilir konuta erişimini analiz etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Konut Araştırma Projesini başlatmıştı. Projeyle, dar gelirli ve dezavantajlı grupların konut sahibi olabilmesinin artırılması için kamu kurumları ve özel sektör iş birliği ile karşılanabilir konut finansman yönetimlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştiriliyor.

YENİ PROJELER YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için 100 bin sosyal konut projesinin müjdesini vermişti. 100 bin konut için başvurular devam ederken, yeni projeler de yolda. Bir yandan da 100 bin sosyal konut için ihaleler yapılacak. En çok konut İstanbul’da yapılacak. Açıklanan 100 bin konutun 10 bin adeti İstanbul'da. İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek.

KONUT STOĞU ORTAYA KONACAK

  • Hükümetin 2020 yılı yatırım programında sosyal konut projelerine geniş yer ayrıldı. Bu kapsamda, konut ihtiyacının yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoğu ortaya çıkarılacak.
  • Plan döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOKİ koordinasyonunda dar gelirlilere ve dezavantajlılara yönelik 250 bin sosyal konut daha yapılması hedefleniyor. Ancak, geçtiğimiz hafta başlayan 100 bin konut projesinin bu sayıya dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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