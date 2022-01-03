Gündem 2022nin ilk Kabine Toplantısında gözler memur ve emekli zammında
POLİTİKA

2022'nin ilk Kabine Toplantısı'nda gözler memur ve emekli zammında

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. 2022'nin ilk Kabinesinin ana gündemi ekonomi olacak. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk altı ayına ait zam oranlarının görüşülmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022nin ilk Kabine Toplantısında gözler memur ve emekli zammında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16.00'da başlayacak toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor.

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI

TRT Haber'de yer alan habere göre, 2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

ZAM ORANLARI GÖRÜŞÜLECEK

  • Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk altı ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da başlıklar arasında yer alıyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşına geçerek açıklamalarda bulunacak.

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