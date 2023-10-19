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2023 - 2024 sınav takvimi güncellendi

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci sınav tarihleri güncellendi. Birinci sınavlar 30 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında, ikinci sınavlar ise 25 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

12:41 . 19/10/2023 Perşembe
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Milli Eğitim Bakanlığı 2023 - 2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Değişikliğin Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi..

Birinci sınavlar 30 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında

Yapılan açıklama şöyle:

"Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim -10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır."



#MEB
#Sınav
#Okul
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