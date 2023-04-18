2023’ün en önemli seçimi

ABD’nin önde gelen siyasi yayım organlarından Politico, Türkiye’deki seçimlere tam bir ay kala kayda değer bir analiz yayınladı. Nektari Stamouli tarafından derlenen analizde, 2023’ün en önemli seçiminin Türkiye’de gerçekleşecek seçim olacağı kaydedilirken, seçim sonuçlarının küresel düzeyde etkili olacağına vurgu yapıldı. Ukrayna-Rusya Savaşı, Doğu Akdeniz, Türkiye’nin NATO’daki pozisyonu ve Yunanistan’la ilişkilerinin seçim sonrası etkilenebileceği ifade edildi. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100 yıl sonrasına denk gelen seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması halinde, “85 milyonluk jeostratejik bir ağır topun yörüngesine daha da fazla damgasını vurma yetkisine sahip olacağı” ifade edildi.

DÜNYAYI ETKİLEYECEK

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik üzerinde büyük bir baskı oluşturacağı belirtilen analizde seçimin dünyayı etkileyeceğine işaret edildi. Seçimin Avrupa ve Orta Doğu güvenliği için belirleyici olacağı kaydedilen analizde, Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünün, ABD, AB ve Rusya ile ilişkilerini ele alışının, göç politikasının, Ukrayna'daki savaştaki rolünün ve Doğu Akdeniz'deki gerilimleri nasıl ele alacağının seçimle birlikte belirleneceği vurgulandı.

DENGE POLİTİKASIYLA DİPLOMASİ ÖRNEĞİ

Analizde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Türkiye’nin iki ülke arasında kurduğu denge politikasıyla başarılı bir diplomasi örneği sergilediği kaydedildi. Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddederken, Ukrayna'ya silah (Bayraktar İHA'ları) tedarik etmeye devam etti. Türkiye, ayrıca Ukrayna'nın tahıl ihracatının abluka altındaki Karadeniz'den geçmesine izin veren bir Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasına da aracılık etti. Yazıda, Ankara’nın uluslararası arenada dahi takdir toplayan bu politik tutumunun seçim sonuçlarına göre değişebileceğine işaret edildi. Politico, Kılıçdaroğlu'nun zafer elde etmesi halinde Türkiye'nin NATO üyesi statüsüne daha fazla vurgu yapacağını ve denge politikasında Batı'ya doğru değişimlerin olacağını öne sürdü.

YUNANİSTAN VE DOĞU AKDENİZ

Analizde, son dönemde gergin olan Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası ılımlı hale geldiği belirtildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Göç Bakanı Notis Mitarachi’nin Türkiye’yi ziyaret ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin Doğu Akdeniz’in geleceği için kritik önem arz ettiği kaydedildi.

Muhalefetin Kavala, Demirtaş ve İsveç taahhüdü

Analizde, muhalefetin seçilmesi halinde Erdoğan yönetiminin “terör örgütleri ile bağını kes” şartını koştuğu İsveç’in, koşulsuz bir şekilde NATO üyeliğinin onaylanacağına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi. Ayrıca Politico, Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefetin, Gezi Parkı davasında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ı Batı'yla ilişkileri kurmak adına serbest bırakacağını vurguladı.







