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2024'ün son gününde düzenlenen 'Kalkan-37' operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

2024'ün son gününde düzenlenen 'Kalkan-37' operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

08:412/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz 'Kalkan-37' operasyonlarında; 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca, 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 475 personel, 8 bin 352 ekip ile 5 bin 566 noktada; 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık yer, 539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 63 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

#Kalkan-37
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Göç İdaresi

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