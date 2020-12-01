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Gündem 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı Cezamı bilmiyordum
MERSİN

21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Cezamı bilmiyordum

Mersin'de 21 yıl hapis cezasıyla aranan Hüseyin Aşçı simit satarken yakalandı. Aşçı, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, “Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Arandığını biliyor muydun? Hiç suç işlemedin mi?” sorularına, "Nereden bileyim arandığımı? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Nasıl 21 yıl, haberim yok. Nereden bileyim abi? Suç işlemişizdir. Bilmiyorum, bilgim yok. Simit satarken yakalandım" cevabını verdi.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin Aşçı simit satarken yakalandı.
Hüseyin Aşçı simit satarken yakalandı.

Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin Aşçı (35), simit satarken yakalandı. Şüpheli, cezadan haberi olmadığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından, hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüseyin Aşçı'nın kent merkezinde bulunduğunu saptadı.

"BİR BİLGİM YOK"

Bir süre takip ettikleri şüpheliyi simit satarken yakalayan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aşçı, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, “Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Arandığını biliyor muydun? Hiç suç işlemedin mi?” sorularına, "Nereden bileyim arandığımı? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Nasıl 21 yıl, haberim yok. Nereden bileyim abi? Suç işlemişizdir. Bilmiyorum, bilgim yok. Simit satarken yakalandım" cevabını verdi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli cezaevine gönderildi.

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