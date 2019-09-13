Gündem 213 kişiye daha KPSS davası
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

213 kişiye daha KPSS davası

2010’daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 213 kişiye daha dava açıldı. Sanıkların çoğunluğunu, haklarında “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla soruşturma ya da dava açılan eski askerlerin eşleri oluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor. Başsavcılık, son olarak 213 kişiye daha ayrı ayrı dava açtı. İddianamelerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği yer aldı. Sınav sorularının örgüt mensuplarınca sınav öncesinde sızdırıldığı aktarılan iddianamelerde, soruları önceden elde eden adayların kamuya ait malı haksız şekilde kullandıkları ve başarı elde ettikleri kaydedildi. İddianamelerde, sınav sorularının, muhatapları için menfaat niteliğinde kamu malı sayıldığına yer verilirken, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması, kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı belirtildi.

30 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarına göre şüphelilerin soruları sınav öncesinde aldıklarına ilişkin tespitler bulunduğu dile getirilen iddianamelerde, sanıklara "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi ve bu suçlardan 12 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapse çarptırılmaları istendi. Şüphelilerin büyük çoğunluğunun ordudan ihraç edilen ve haklarında "FETÖ üyesi olmak" suçundan soruşturma veya dava açılan askerlerin eşlerinin oluşturduğu öğrenildi. Davalar Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

TIR’ı durdurup FETÖ abisine haber verdi
GÜNDEM
TIR’ı durdurup FETÖ abisine haber verdi
Kandilden önce ilk durak HDP

Kandil'den önce ilk durak HDP
PKKya sesleri çıkmadı

PKK'ya sesleri çıkmadı

ABD, evlatları dağa kaçırılan anneleri görmezden geldi.
İsrail gizlice dinledi

İsrail gizlice dinledi

​​FBI, İsrail istihbaratının casus faaliyetini deşifre etti.
Mardin tek yürek

Mardin tek yürek

Diyarbakırlı annelere destek için yürüdüler.
Zaten Avrupalı değildiniz

Zaten Avrupalı değildiniz

​AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'ye kapıyı gösterdi.
PKK köylüleri vurdu

PKK köylüleri vurdu

Diyarbakır Valiliği: 4 vatandaşımız şehit oldu, 13 kişi yaralandı.

Zamları savundu<br>vatandaş tepkili

Zamları savundu
vatandaş tepkili

Halk Ekmek zamları için 'düzenleme' dedi.
'Savaş<br>yanlısı benim'

'Savaş
yanlısı benim'

Trump, Bolton'ın savaş istediği iddialarını reddetti.
Milli Takım<br>için yalvardım

Milli Takım
için yalvardım

​Türkiye'nin konuştuğu Vedat Muriç'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
Utançla<br>hatırlanan günler

Utançla
hatırlanan günler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi nedeniyle paylaşım yaptı.
Telekulak<br>hakimi tutuklandı

Telekulak
hakimi tutuklandı

Firari hakim Nalan Can yasa dışı dinlemelere imza atmıştı.​
Cezaları iptal edildi

Cezaları iptal edildi

​Yargıtay, 7 eski Cumhuriyet yazarı hakkında karar verdi.
Reformları<br>sürdürüyoruz

Reformları
sürdürüyoruz

Bakan Albayrak, Kalkınma Bankası'nın 10. yıl davetinde konuştu.
Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

​Market hırsızları kaçmaya çalışınca ekip otoları harekete geçti.
Derbide cezalı

Derbide cezalı

​Tahkim Kurulu, Terim için kararını verdi.
Aşiretlerden evlat nöbetine destek

Aşiretlerden evlat nöbetine destek

"Bu insanların bir ağaç kadar değeri yok mu?"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.