213 kişiye daha KPSS davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor. Başsavcılık, son olarak 213 kişiye daha ayrı ayrı dava açtı. İddianamelerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği yer aldı. Sınav sorularının örgüt mensuplarınca sınav öncesinde sızdırıldığı aktarılan iddianamelerde, soruları önceden elde eden adayların kamuya ait malı haksız şekilde kullandıkları ve başarı elde ettikleri kaydedildi. İddianamelerde, sınav sorularının, muhatapları için menfaat niteliğinde kamu malı sayıldığına yer verilirken, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması, kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı belirtildi.

30 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarına göre şüphelilerin soruları sınav öncesinde aldıklarına ilişkin tespitler bulunduğu dile getirilen iddianamelerde, sanıklara "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi ve bu suçlardan 12 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapse çarptırılmaları istendi. Şüphelilerin büyük çoğunluğunun ordudan ihraç edilen ve haklarında "FETÖ üyesi olmak" suçundan soruşturma veya dava açılan askerlerin eşlerinin oluşturduğu öğrenildi. Davalar Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.