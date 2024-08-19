22 yılda 4 bin yeni mahkeme

Hukuki ve idari davaların makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce hakkaniyete uygun bir biçimde görülmesine olanak sağlayan adil yargılanma hakkının geliştirilmesi amacıyla 2002’de sayısı 3 bin 581 olan adli yargı mahkemeler, yüzde 99’luk bir artışla bugün 7 bin 133’e çıkarıldı. 22 yıllık süreçte, 146 olan idari yargı mahkemeleri sayısı ise yüzde 53 arttırılarak 244’e ulaştı. Adli personelin sayısı konusunda da yapılan iyileştirmeler ile yargılama sürelerinin kısaldığı görüldü. Son bir yılda kurulan ilk derece mahkemesi geçen yıla oranla yüzde 39 artış göstererek 2 bin 812’ye çıktığı aktarılırken son bir yılda 13 yeni ağır ceza mahkemesi kurularak ağır ceza mahkemelerinin sayısı 161’e yükseltildi.