22 yılda 4 bin yeni mahkeme

Hukuki ve idari davaların makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce hakkaniyete uygun bir biçimde görülmesine olanak sağlayan adil yargılanma hakkının geliştirilmesi amacıyla 2002’de sayısı 3 bin 581 olan adli yargı mahkemeler, yüzde 99’luk bir artışla bugün 7 bin 133’e çıkarıldı. 22 yıllık süreçte, 146 olan idari yargı mahkemeleri sayısı ise yüzde 53 arttırılarak 244’e ulaştı. Adli personelin sayısı konusunda da yapılan iyileştirmeler ile yargılama sürelerinin kısaldığı görüldü. Son bir yılda kurulan ilk derece mahkemesi geçen yıla oranla yüzde 39 artış göstererek 2 bin 812’ye çıktığı aktarılırken son bir yılda 13 yeni ağır ceza mahkemesi kurularak ağır ceza mahkemelerinin sayısı 161’e yükseltildi.
İSTİNAFLARDA SON DURUM
Adli yargıda istinaf mahkemeleri, 17’si faal 18 bölgede 477 daire ile hizmet veriyor. İdari yargı da ise İstinaf Mahkemeleri 9 bölgede 90 daire ile hizmet veriyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, son bir yılda atanan personel sayısı ise yüzde 13,5 artarak 21 bin 685’e ulaştı. 2002’de 26 bin 274 olan adli personel, 2024 yılında 96 bin 277’ye ulaştı. Ceza Tevkif Evleri çatısı altındaki infaz memuru sayısının ise
25 bin 407’den 85 bin 561’e çıktı.