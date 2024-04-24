23 Nisan buluşması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.”

HER GÜNÜMÜZ BÖYLE GEÇSİN

“Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.”

ONUR KONUĞU FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarını misafir etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle 29 farklı ülkeden 500'e yakın evladımızı 'Dünya Çocukları Barış İçin El Ele Verdi' temasıyla Türkiye'de misafir ettik. Tüm çocuklarımızla birlikte bu yılın onur konuğu olan Filistinli çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

23 Nisan kabinesinde gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının yapıldığı salonda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sözü, koltuğuna oturan Atilla Egemen Çulcuoğlu'na bıraktı.Tüm çocukların bayramını kutlayan Çulcuoğlu, Gazze'deki cocukları da unutmadı. Çulcuoğlu, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını diliyorum. Çocuklara armağan edilen bu özel günde, tüm dünya çocukları için barış diliyor ve hiçbir çocuğun böylesi acılar yaşamamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Çocukların kendisiyle fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Erdoğan, programa katılan çocuklara saat hediye edildi.

Meclis’te kuruluş coşkusu

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda, çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kabul etti. Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti.

SİVİL ANAYASA MESAJI

Meclis Genel Kurulu ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yönetiminde 23 Nisan özel gündemi ile toplandı. Açılışta konuşan Kurtulmuş, yeni anayasa mesajı vererek “Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan gerçekten sivil, gerçekten darbenin ürünü olan fikirlerden kurtulmuş yeni bir anayasayı yapması boynunun borcudur” dedi.

SEVİNCİMİZ BURUK

AK Parti Grubu adına Grup Başkanı Abdullah Güler söz aldı. Güler, Filistin'de çocukların katledildiğine işaret ederek, “İsrail olanca şiddetiyle Gazze'de terör estirirken, sevincimiz buruk, dilimiz tutuk, yüreğimiz ise maalesef metruktür” diye konuştu.

Önce vatan

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende Kurtulmuş'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ve milletvekilleri yer aldı. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, “Milletimizden aldığımız emanetle, Cumhuriyet'imizin ikinci asrının 'Türkiye Yüzyılı' olması için var gücümüzle çalışıyoruz, hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini aşmaktır. Cumhuriyet'imizin ikinci asrında milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. TBMM, 'önce insan ve vatan' anlayışıyla, demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'dan notlar

Bahçeli ilk kez yoktu

Meclis'te tüm özel ve önemli günlere katılan ve her genel başkandan önce gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Nisan Özel Oturumuna gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan'ı Yılmaz temsil etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhanİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Genel Kurul'da kendilerine ayrılan locadan özel oturumu izledi.

Astronotumuz locada

Eski Meclis başkanları Mustafa Şentop, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve eski başbakanlardan Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu da locadaydı.

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı da dinleyici locasından Genel Kurulu takip etti.











