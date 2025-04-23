23 Nisan'da makam çocukların: Yentür koltuğunu çocuklara devretti

Bakan Yentür çocukların bayramını kutladı

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yentür, "Sağlıkla, huzurla, başarıyla dolu nice 23 Nisanlar diliyorum." dedi.

Yentür, bugün makamını çocuklara devredeceğini söyleyerek, kimin İl Milli Eğitim Müdürü olmak istediğini sordu. Sırayla makam koltuğuna oturan öğrenciler de günün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.





Temsili olarak görevi devralan öğrenciler vaatlerini açıkladılar

İlk olarak makam koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Sidelya Baltacı'ya devreden Yentür, "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevdiği için bu bayramı onlara armağan ettiğini belirten Baltacı, İl Milli Eğitim Müdürü olsaydı 23 Nisan'da öğrencilere hediyeler ve oyuncaklar göndereceğini söyledi.

Yentür'ün "Ama 3 milyon var yalnız, çok fazla." ifadesini kullanması üzerine Baltacı, "Bir şey olmaz." diyerek karşılık verdi.





Daha sonra makam koltuğuna oturan 6'ncı sınıf öğrencisi Ömer Sert, teneffüs saatlerini 20, ders saatlerini de 45 dakika yapabileceğini, beden eğitim dersini de haftada 3 saate çıkarabileceğini söyledi.





Öğrenciler ve öğretmenleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Yentür, hediyelerle çocukları uğurladı.











