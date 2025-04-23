Bugün 23 Nisan: Bayram neşesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün çocuk sesleriyle şenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis bahçesinde düzenlenen "Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları", "7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri" ve "TBMM Kupası" ödül töreni etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi. Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı programa, milletvekilleri, çocuklar ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve siyasiler de katıldı. Bakan Tekin, “Önümüzdeki yüzyılı Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin egemen olduğu yüzyıl olarak tanımlamak istiyoruz” dedi. Bakan Bak da, “Sizleri seviyoruz. Sporla olun, spordan uzak kalmayın. İçinizden şampiyonlar çıkacak, spora devam. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin çocuklarısınız” diye konuştu.





TBMM ÇOCUKLARA EMANET

Genel Kurul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk özel oturumuyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul sıraları Türk bayraklarıyla donatıldı. Ellerindeki bayrakları sallayan çocukların neşesi Meclis'i doldurdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının mutlaka Türkiye Yüzyılı olarak, yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için canla, başla, gayretle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimizin en önemli gücünü ise şüphesiz evlatlarımız, çocuklarımız oluşturuyor. Burada bulunan her bir çocuğun parlak geleceği, Türkiye'nin parlak geleceğidir” dedi.





BİZLERİ DİNLEYİN

Kurtuşmuş'un konuşmasının ardından TBMM çocuk özel oturumu başladı. 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu Kurtulmuş'tan devraldı. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına 6. sınıf öğrencisi Abdullah Talha Demir ve 4. sınıf öğrencisi Öykü Çıtak oturdu. Berra Koramaz yaptığı konuşmada, kendilerine bırakılan mirası daima ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Çocuk oturumu bildiri metninde ise, "Çocukların aç kalmadığı barış içinde bir dünya hayal ediyoruz. Dünyadaki her çocuğun eşit şartlarda yaşaması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Büyük adımlar atmaya kararlıyız. Öğrenmekten asla geri durmayacağız. Barıştan, kardeşlikten vazgeçmeyeceğiz. Bayrağımıza olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.



