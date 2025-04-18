234 ilçede itfaiye yok

Türkiye genelinde 234 ilçe ve belde belediyesinde itfaiye istasyonunun bulunmadığı bildirildi. TBMM Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında, itfaiye teşkilatlarının karşılaştığı yapısal sorunlar ele alındı. Komisyonda konuşan Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, 234 belediyede itfaiye istasyonu bulunmadığını vurguladı. Bal, "Bu durum, yangın gibi acil durumlarda can ve mal güvenliğini sağlamak açısından büyük bir handikap oluşturuyor" dedi.





'TEK TİP' PROJE YOK

İtfaiye teşkilatlarının ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlayacak bir kamu kurumu bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirten Bal, istasyonların fiziksel koşullara da dikkati çekti. Birçok yerde henüz kapalı garajın dahi olmadığını söyleyen Bal, "İtfaiye binaları tek tip projelerle yapılmıyor. Her belediye kendi imkanlarıyla bir şeyler yapıyor. Bu da hizmet kalitesini etkiliyor" ifadelerini kullandı.





TELSİZ SİSTEMİ YETERSİZ

İletişim altyapısındaki yetersizliklere de değinen Bal, telsiz sistemlerinin yetersizliğinden şikayet ederek şunları söyledi: "İtfaiye teşkilatı, 112 çağrı merkezi içerisinde yer almasına rağmen polis, jandarma ve ambulans ekipleriyle telsiz üzerinden iletişim kuramıyor." Komisyon Başkanı Selami Altınok da itfaiyeciliğin profesyonel bir meslek olarak algılanması gerektiğine vurgu yaparak "Personel alımlarında 'en az itfaiyecilik yüksekokulu mezunu' şartı aranması gerekli" diye konuştu.



