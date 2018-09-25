Gündem 24 kişiyitek tekteşhis etti
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24 kişiyi tek tek teşhis etti

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, THKP-C Acilciler terör örgütünden 24 kişiyi teşhis etti. Bu kişilerden 14’ünün bombalı saldırıyla alakalı olduğu, bazıları hakkında dava açıldığı belirlendi. Daha önce ismi hiç geçmeyen 10 kişi de listeye eklendi. Savcılığın, saldırıyla ilgili firariler için yakalama kararı çıkartacağı kaydedildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye getirilen Yusuf Nazik, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye getirilen Yusuf Nazik, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye’nin Lazkiye kentinde paketlenip Türkiye’ye getirilen Reyhanlı saldırısının faili terörist Yusuf Nazik (34), çıkartıldığı mahkemede tutuklandı. Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’te 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının planlayıcısı terörist, dün sabah saatlerinde Ankara Adliyesine getirildi. Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında savcılıktaki ifadesini tekrar eden Nazik’in, saldırı için Nasır Eskiocak ile ortak hareket ettiğini belirttiği bildirildi. Nazik’in “Bombayı ve bombalama olacağını biliyorduk fakat bunun Türkiye sınırında olacağını bilmiyorduk. ÖSO’nun kontrolündeki yerde patlamayı yapacaktık. Planlamada içinde yer aldım ama Türkiye’de olacağını bilmiyordum” dediği öğrenildi.

10 YENİ İSİM VERDİ

Ankara ve Konya’da keşif yaptığını kabul ettiği belirtilen Nazik’in ayrıca, “Ancak bu ikisinin aynı olay olduğunu bilmiyordum. Burada yaptığım keşif ile Reyhanlı’ya bıraktığım bombaların aynı olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Nazik’in, “Suriye istihbaratında Hacı kod adlı bir yüzbaşı bu işleri bize yaptırdı” ifadesini de kullandığı kaydedildi. Soruşturmayı yürüten savcıya 31 sayfa ifade veren Nazik’in, THKP-C Acilciler terör örgütü mensubu 24 kişiyi fotoğraflardan teşhis ettiği, bu kişilerden 14’ünün Reyhanlı saldırısıyla alakalı olduğu, bazıları hakkında daha önce dava açıldığı, 10 kişinin ise daha önce ismi hiç geçmeyen kişiler olduğu belirlendi. Nazik’in beyanlarından, bu isimlerin de saldırıda rol aldığı tespit edildi. Savcılığın bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartacağı kaydedildi.

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SİNCAN’A GÖNDERİLDİ

Nazik’in ayrıca pişman olduğunu ve ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanmak istediğini söylediği belirtildi. Hakkında tutuklama kararı verilen Nazik, Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Nazik’in yargılanmasına 26 Kasım günü başlanacak.

  • Tek başına yargılanacak
  • Mahkeme, daha önceki duruşmada Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik ve Mihraç Ural’ın aralarında bulunduğu kırmızı bültenle aranan 8 firari sanığın dosyasını ayırmıştı. Ayrılan dosya, Lazkiye’de paketlenen Nazik yönüyle devam edecek. Ayrıca Nazik’in teşhis ettiği isimlerle ilgili Ankara Başsavcılığı’nın soruşturması da sürecek.

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