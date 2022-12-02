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İSTANBUL

24 saat bakım: Ormanlık alanlara bu tesisler kurulacak

Eyüp Belediyesi’nin Kemerburgaz, Beykoz Belediyesi’nin Polonezköy’de sokak köpekleri için kurduğu barınak ve rehabilitasyon merkezleri model olacak. 7/24 hizmet veren merkezlerde tedavi, kısırlaştırma ve aşılama yapılıyor, mikroçip takılıyor. Hayvanlar, veteriner kontrolünde insanlara zarar vermeden yaşıyor.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
24 saat bakım: Ormanlık alanlara bu tesisler kurulacak
Hayvanların bütün tedavileri merkezlerde yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belediyelerle iş birliği yaparak bozuk ormanlık alanlarda kurmak istediği hayvan barınaklarına İstanbul’da 2 örnek model var. Bunlardan birisi Eyüp Belediyesi’nin Kemerburgaz’da, diğeri ise Beykoz Belediyesi’nin Polonezköy’de kurduğu barınak ve rehabilitasyon merkezleri. Model olarak görülen 2 merkez de Yeni Şafak’a kapılarını açtı.

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Kliniklerde, yıl boyunca sahipsiz sokak hayvanlarının muayenesi, tedavisi, kısırlaştırılması, aşılaması, mikroçip uygulaması ameliyatları ve kayıt altına alma gibi işlemleri yapılıyor. Haftanın 7 günü hizmet veren merkezde, hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından insan ve çevre sağlığına tehdit unsuru taşımayan sokak hayvanları tekrar alındıkları ortama bırakılarak rehabilitasyonları tamamlanmış oluyor.

İçinde kulübe ve sularının olduğu bu doğal yaşam alanlarında hayvanlar, insanlara zarar vermeden kalıcı yaşayabiliyor.
İçinde kulübe ve sularının olduğu bu doğal yaşam alanlarında hayvanlar, insanlara zarar vermeden kalıcı yaşayabiliyor.

12 DOĞAL YAŞAM ALANI

Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen hasta ve yaralı hayvanlar, içerisinde evrak kayıt, muayenehane, laboratuvar, röntgen odası, ameliyathane gibi bölümlerde hayvanların tedavisi gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un ilk geçici hayvan barınaklarından bir tanesi olduklarını söyleyen Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, “7 tane veteriner hekimimiz, 2 tane veteriner teknisyenimiz, yaklaşık 50'ye yakın personelimiz çalışıyor. Yaklaşık 6 tane hayvan nakil aracıyla sokakta yardıma muhtaç, yaralanmış, hasta kedi ve köpekleri alıyoruz. Ortalama 12 doğal yaşam alanımızda 1000'e yakın köpeğimiz bulunuyor” bilgilerini verdi.

Hayvan ambulansı var

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’nde ise 5 veteriner hekim, 20 personel, 3 toplama aracı, 1 veteriner ambulans aracı ve 2 tane acil müdahale aracı bulunuyor. Kısırlaşmamış, başıboş, saldırgan, yasaklanmış veya yaralı hayvanlar alınarak müdahale ediliyor. Acil durumlarda ise en kısa zamanda hayvan ambulansıyla yaralanmış hayvanlara ulaşılıyor. Klinikte yaklaşık 60 köpeğin olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Başhekimi Gökhan Karadağ, “Çok yoğun talep var. Aylık yaklaşık 2 bin talep alıyoruz buna karşılık 3 bine yakın görev icra ediyoruz” şeklinde konuştu.

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