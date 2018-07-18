Gündem 24 saatte 466 imza
POLİTİKA

24 saatte 466 imza

CHP’de olağanüstü kurultay için başlayan imza savaşında Muharrem İnce ekibi 466’ya ulaştı. CHP’li muhalifler, CHP’nin kurumsal kimliğinin toplumda karşılığı olmadığını, bu nedenle sadece yönetimin değil, partinin de sil baştan değişmesi gerektiğini savunuyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlayan isyan dalgası giderek büyüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlayan isyan dalgası giderek büyüyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlayan isyan dalgası giderek büyüyor. Partide değişim isteyenlerin öncülüğünü yapan Muharrem İnce'nin ekibi önceki gün olağanüstü kurultay için imza seferberliği başlattı. Edinilen bilgilere göre, "Değişim ve Umut" kurultayı için notere gidip imza veren delege sayısı 466’ya ulaştı. Sayı 630’a ulaştığında 45 gün için kurultayın toplanması gerekiyor.

PARTİ ÖZÜNE DÖNMELİ

Noterde imza veren muhalifler, CHP'nin kurumsal kimliğinin artık toplumda karşılığı olmadığını belirtiyor. Bu nedenle sadece lider ve yönetimin değil, partinin de sil baştan değişmesi gerektiğini vurgulayan muhalifler, partinin çizgisinden kaydığını, en kısa zamanda özüne dönmesi gerektiğini vurguluyor.

BİR YENİLGİ DAHA KABUL EDİLEMEZ

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu 2010 yılından beri 9 seçim kaybedildiğini hatırlatan muhalifler, yaklaşan yerel seçime dikkat çekiyor. Bu çerçevede "Yeterli imza toplanamasa bile olağanüstü kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerek. Bir yenilgi daha kabul edilemez" değerlendirmesini yapıyorlar.

  • Maratona hazırlanın
  • CHP'li muhaliflerin "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle başlattığı imza süreci devam ederken, gençlere seslenen Muharrem İnce, "Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı" ifadesini kullandı. CHP Tüzüğü’ne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.
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