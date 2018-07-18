24 saatte 466 imza

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlayan isyan dalgası giderek büyüyor. Partide değişim isteyenlerin öncülüğünü yapan Muharrem İnce'nin ekibi önceki gün olağanüstü kurultay için imza seferberliği başlattı. Edinilen bilgilere göre, "Değişim ve Umut" kurultayı için notere gidip imza veren delege sayısı 466’ya ulaştı. Sayı 630’a ulaştığında 45 gün için kurultayın toplanması gerekiyor.

PARTİ ÖZÜNE DÖNMELİ

Noterde imza veren muhalifler, CHP'nin kurumsal kimliğinin artık toplumda karşılığı olmadığını belirtiyor. Bu nedenle sadece lider ve yönetimin değil, partinin de sil baştan değişmesi gerektiğini vurgulayan muhalifler, partinin çizgisinden kaydığını, en kısa zamanda özüne dönmesi gerektiğini vurguluyor.

BİR YENİLGİ DAHA KABUL EDİLEMEZ

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu 2010 yılından beri 9 seçim kaybedildiğini hatırlatan muhalifler, yaklaşan yerel seçime dikkat çekiyor. Bu çerçevede "Yeterli imza toplanamasa bile olağanüstü kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerek. Bir yenilgi daha kabul edilemez" değerlendirmesini yapıyorlar.