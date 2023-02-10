24 yıl sonra en büyük fay yarıkları oluştu

7,7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminde ağır hasar alan Elbistan’ı asıl 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem vurdu. Deprem dolayısıyla bölgeye Türkiye'nin her yerinden yardım gitti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden yardım için giden Ayhan İçen, Elbistan'a giden yardımları anlattığı bir video çekti: İşçen, "Gönüllü organizasyonlar o kadar güzel ki size anlatamam. Gelenler Çayını, tüpünü ekmeğini her şeyini getirmiş. O kadar çok yardım var ki kimse ben açım diyemez. Çocuk bezinden temizlik ürününe kadar. Ekmek arası kavurmalar bile var. Hangisini göstereceğimi bilemiyorum. Burada o kadar güzel görüntüler var ki" ifadelerini kullandı.