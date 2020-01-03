250 bin kişi sınırımıza geliyor

Beştepe’de düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’de yaşananlar, Batılı ve Arap ülkelerinin mültecilere karşı tavrını eleştirdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Bugün Batı demokrasisinin içine düştüğü en büyük açmaz çifte standarttır. Aynı ilkesizliği mülteciler konusunda da gösteriyorlar. Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken, kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz. Halbuki onlar, bu mazlumlara sahip çıkmak için gereken maddi imkanlara bizden çok daha fazlasıyla sahipler.

ONLARIN GÖNÜLLERİ ÇORAK

Bunun yanında İdlib’de olanlar aynı şekilde devam ediyor. 200-250 bin şu anda mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde. Şu an itibarıyla karşılıklı bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil, zor. Karşınızda kim var, insan var. Biz insana karşı bu noktada Batı’nın yaptığı gibi bariyerler veya dikenli teller oluşturamayız. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. İşte biz bunun çok daha adil olanını, insani olanını yapmak durumundayız. Son dönemde yaşananlar gösterdi ki onların keseleri dolu olabilir ama gönülleri çoraktır, çorak.

GÜNDEM Askere Libya yolu açıldı

MİLLETİMİZ İNSANLIK DERSİ VERİYOR

Türk milleti gönül zenginliği ile tüm Batı’ya, hatta Arap dünyasının önemli bir bölümüne insanlık dersi veriyor. Bunu niye söylüyorum? İşte, Arap Ligi bir araya geldi, Türkiye’yi dışlayıcı kararlar aldılar. Biz kimi misafir ediyoruz? Şu anda ülkemize gelen 4 milyon mültecinin neredeyse kahir ekseriyeti tamamına yakını Arap, Suriye’den gelen Araplar. Ama utanmadan bu kararı Arap Ligi’nde alabiliyorlar. Niye? Çünkü dertleri başka.

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MERHAMETİN GÜCÜ

Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir. Bugün Türkiye’de, işte bu diğerleriyle birlikte 5 milyonu aşkın yabancı misafire rağmen hamdolsun şehirlerimizde kayda değer bir güvenlik sorunu yaşanmamıştır. Bunu, baskının ve zorun değil, vicdanın ve merhametin gücüyle sağladık. Çünkü biz, Türkiye’yiz. Tek başına bu sıfat dahi bize, başka hiçkimsede olmayan bir güç ve üstünlük sağlamaya yeterlidir.

Site kültürü bize ait değil

Son dönemde mahalle kültürünü yeniden güçlendirmeye yönelik adımları takdirle takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, bunlardan birinin de bekçilik müessesesinin yeniden ihdası olduğunu söyledi. Bugün sayıları 20 bini bulan bekçiler sayesinde mahallelerdeki vatandaşların geceleri daha huzurlu şekilde başlarını yastığa koyduklarını bildiğini aktaran Erdoğan, “Az önce bakanımızın ifade ettiği gibi bu rakam artık 30 bine ulaşmış vaziyette. İnşallah mahalle kültürümüzün diğer unsurlarını da ihya ederek, bu büyük mirası gelecek nesillere aktaracağız. Site kültürü bizim kültürümüz değil ama ne yazık ki şu anda bir site kültürü anlayışı ülkemizde egemen olmaya başladı” dedi.

Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

GÜNDEM Hafter cephesi

Bunlar daha iyi günleri

Batılı ülkelerin sokak olayları karşısındaki savrulmaya işaret eden Erdoğan, “Şu anda Fransa’da yaşananları, Paris’in sokaklarının ne hale geldiğini görüyorsunuz. İngiltere’de Londra’nın, Almanya’da Berlin’de, Düsseldorf’un ne hale geldiğini görüyorsunuz. Açık ve net söylüyorum, inanın bunlar iyi günleri, bunları daha çok büyük musibetler bekliyor. Niye? Güvenliği tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa baronları bizdeki terör örgütleriyle çalışıyor. Ülkemizde her gün başımıza gelen olaylardan sadece biri bir Batı ülkesinde cereyan ettiğinde ise ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor. Hemen demokrasinin de hukukun da insan haklarının da adeta rafa kaldırıldığı bir güvenlik düzenine geçiliyor. İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken aynı eylemler, Paris’te, Londra’da, Berlin’de, New York’ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz” dedi.

Kentlerde güvenlik anlayışı değişiyor

Günümüzde şehirlerin güvenlik anlayışının değiştiğine dikkati çeken Erdoğan, “Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o derece yüksek ve fazladır. Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız. Öyleyse bu yeni duruma karşı yeni yaklaşımlar, yeni fikirler, yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Bu tür çalışmaların şehirlerimizin geleceğinde ihtiyacımız olan güvenlik düzeninin oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

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Yeni yıl yemeği

Mecliste yeni yıl yemeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Yemekte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, DDK Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı.