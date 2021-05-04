Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 260 derece sıcak önünde oruç mesaisi
ANTALYA

260 derece sıcak önünde oruç mesaisi

Fırıncılar 240-260 derecelik sıcağın önünde oruçlu olmalarına rağmen Ramazan pidesi yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle iftar vaktinin yaklaştığı saatlerde talebin fazla olması nedeniyle fırınlarda sıcaklığını daha da arttığını aktaran ustalar, havaların biraz serin olmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
260 derece sıcak önünde oruç mesaisi
Fırıncıların, 260 derece sıcak önünde oruç mesaisi.

Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak pide ulaştırabilmek için çabalayan fırıncılar, 240-280 dereceye varan sıcağın önünde oruç tutuyor. Korkuteli’nde fırınlarda çalışan ustalar, fırının karşısında zor koşullara rağmen işlerini yapıyor. Özellikle iftar vaktinin yaklaştığı saatlerde talebin fazla olması nedeniyle fırınlarda sıcaklığını daha da arttığını aktaran ustalar, havaların biraz serin olmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

SICAK ORTAMDA ÇALIŞMAK ZOR

Yaklaşık 260 derece sıcaklıkta odun ateşinde yanan fırının başında oruç tutarak çalışan Mehmet Batu, öğleden sonra başlayıp iftara kadar çalıştıklarını belirterek, "Ramazan’da sıcak ortamda çalışmak zor, burada akşama kadar pideleri pişiriyorum. Sıcak biraz zorlasa da, mecburen çalışıyoruz” dedi.

İFTAR SAATLERİNDE YOĞUNLUK OLUYOR

Fırındaki sıcaklığın özellikle Ramazan ayında çok hissedildiğini belirten Fırıncı Ömer Topal, “Ramazan ayını en zor şartlarda geçiren mesleklerden biriside fırıncılık mesleğidir. Fırın ustaları, iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Çok şükür orucumuzu da tutuyoruz. Ramazanın havası bereketlidir. İftar saatlerinde yoğunluk oluyor” dedi.

Pide sırası havadan görüntülendi: Metrelerce kuyruk oluştu
GÜNDEM
Pide sırası havadan görüntülendi: Metrelerce kuyruk oluştu

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.