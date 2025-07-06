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27 uçak 105 helikopterle alevlere müdahale

27 uçak 105 helikopterle alevlere müdahale

Nazife Bardak
04:006/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yangınla mücadelede 2025 yılı itibarıyla 27 amfibik uçak ve 105 su atar helikopter kullanan Türkiye, son 7 yılda hava araçlarının toplam su kapasitesini 5 katına çıkardı.

2018 yılına kadar 80 tonlarda olan hava aracı su kapasitesi 2025 yılı itibarıyla 438 tona yükseldi. Yangınla mücadelede kara gücü büyük önem taşıyor. Birçok yangında henüz hava araçları havalanmadan 10 dakika içerisinde karadan müdahale başlıyor. 2025 itibarıyla 5.359 kara aracı, 25 bin personel ve 131 bin gönüllü görev yapıyor. Bu süreçte İHA’ların rolü de giderek artıyor. 14 İHA 3,5 milyon hektarı anlık izleyip 100 km uzaktan tespit yapabiliyor. 776 gözetleme kulesi ise 24 saat ormanları izliyor.



#Orman Yangını
#Yangın
#yangınla mücadele
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