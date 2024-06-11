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28 Şubat kafalı avukata soruşturma

Ankara'da duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için 'reddihakim' talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında soruşturma izni çıktı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 11/06/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 02:14 - 11/06/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Alperen Demirdiş
Alperen Demirdiş

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 tutuklu sanığın duruşmasında mahkeme heyeti başkanı ve üyesi hakimin başörtülü olduğu için 'reddihakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme başkanınca Bakanlığa yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.



#Soruşturma
#Alperen Demirdiş
#Ankara
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