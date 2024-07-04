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29 ilde 'Sibergöz-49' operasyonu: Çocuk istismarcıları tek tek paketlendi

"Sibergöz-49" operasyonu kapsamında 29 ilde yapılan operasyonlarda, hesaplarında toplamda 3 milyar 750 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Lokman Özdemir
08:16 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:22 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
'Sibergöz-49' operasyonları
'Sibergöz-49' operasyonları
29 ilde düzenlenen
“Sibergöz-49”
operasyonlarında hesaplarında 3 milyar 750 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandı

Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde
“7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi”
suçlarına yönelik “Sibergöz-49” operasyonları düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden “Garanti Bahis Kuponu” paylaşımları yaparak, vatandaşları sanal bahis teması ile oluşturdukları sahte internet sitelerine yönlendirdikleri, ayrıca oluşturdukları siteler üzerinde bahis oynadığını zanneden vatandaşları arayarak, “Yasa dışı bahis oynadınız, hakkınızda idari işlem başlatılacaktır vb.” söylemlerde bulunarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.





Ankara'da 6 şüpheli yakalandı


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin, Konya ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda; ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden “Forex Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yapıp, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Vergi ücreti, yurt dışı kesintisi vb.” adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya, Düzce, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda ise başkalarına ait papara ve banka hesaplarının farklı miktarlar karşılığında temin edildiği ve “Grandpashabet” isimli yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı ve banka hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 56 şüpheli yakalandı.


Çocuk istismarcılarına geçit yok


Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçuna yönelik Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı sattıkları tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.





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