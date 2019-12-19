Gündem 298 bin öğretmen otizm eğitimi alacak
EĞİTİM

298 bin öğretmen otizm eğitimi alacak

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim öğretmenlerine yönelik otizm spektrum bozukluğu mesleki gelişim programını başlattı. Bakan Ziya Selçuk programa ilişkin, “İlk fazda 18 bin 443 öğretmenimizin, ikinci fazda ise 280 bin öğretmenimizin programa katılmasını planladık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Anadolu Üniversitesi’nin desteği ile yürütülen Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada yaptığı konuşmada, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların zihinsel, sosyal ve benzeri hayat becerilerini, bireysel farklılıklarını geliştirmenin ve onları destekleyerek toplumla bütünleştirmenin temel amaçlarından olduğunu belirtti.

YÖNETMELİK YAYINLANDI

Selçuk, Bakanlık olarak son dönemde otizm spektrum bozukluğuna ilişkin birçok çalışma yürüttüklerine değinerek, “Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok tedbir aldık. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlayarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptık. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizi güçlendirdik. Özel eğitim meslek okullarının sayısını da hızla artırmayı düşünüyoruz. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın çalışma yapabileceği destek eğitim odalarının da artırılması bir başka hedefimiz. Bu çerçevede son dönemde çok sayıda okulumuzda destek eğitim odalarını düzenledik” diye konuştu.

SOSYAL MUTABAKAT METNİ HAZIRLANDI

  • Selçuk, program kapsamında, STK’lardan, sendikalardan ve Anadolu Üniversitesinden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen birçok toplantı sonucunda sosyal mutabakat metni hazırladıklarını anımsatarak şöyle devam etti: “Bu kapsamda, Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı’nın eğitimleri İzmir’de düzenlendi. Öncelikli olarak bin öğretmenimizin eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve akabinde ilk fazda 18 bin 443 öğretmenimizin, ikinci fazda ise 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimizin mesleki gelişim sertifika programına katılmasını planladık.”

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