'3 aylar' etkinliğini hazmedemediler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullarda yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında 3 ayların başlangıcı için koridordaki panoya süsleme hazırlayan Şerife Evşan Öter, aynı okulda kendisiyle birlikte görev yapan İngilizce öğretmenleri A.D., T.Y. ve matematik öğretmeni U.K’nin sözlü saldırısına uğradı. 31 Aralık günü panonun önünde çikolata dağıtan Öter, A.D.‘nin “Bu çalışmayı neden hazırladın, bu çalışmayı özellikle yılbaşı gününe denk getiriyorsun, bunları gir sınıfında anlat, sınıf dışında bunları yapamazsın" sözlerine maruz kaldı. Öğretmenler odasına taşınan tartışmanın ardından dersine giden Öter’in sınıf kapısı aynı öğretmenler tarafından sertçe çarpıldı. Söz konusu öğretmenlerin geçtiğimiz yıl da öğrencilerin mescitte namaz kılmasına tepki göstererek “Burası laik bir devlet, burada çocukları mescide götüremezsiniz” dediği öğrenildi. 2 yıldır meslektaşları tarafından baskıya maruz kalan Öter, olayın ardından bakanlığa dilekçe verdi. Olayın ardından Eskişehir Eğitim Bir-Sen Başkanı İbrahim Akar konuya derhal müdahil olarak mağdur öğretmenin yanında olduklarını duyururken, konuya ilişkin okul yönetimi de soruşturma başlattı.