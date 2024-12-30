İngiltere'de İslamofobi ve antisemitizm tırmanışta

Ulusal haber ajansı PA Media, bilgi alma özgürlüğü kapsamında İngiltere'deki 40 polis teşkilatının 33'üne Eylül 2023'ten bu yana ihbarı yapılan inanca yönelik nefret suçlarını sordu.





Habere göre ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobi) nefret suçu ve antisemitizmde büyük artış yaşanırken İsrail'in Gazze saldırıları ile İngiltere'de temmuz sonunda başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarının bu artışa önemli etkisi oldu.





Aşırı sağcı şiddet olaylarının başlamasına neden olan Southport'taki bıçaklı saldırının ardından, özellikle bu kent ile Liverpool'un asayişini sağlayan Merseyside polisine yapılan İslamofobik nefret suçu ihbarlarında artış yaşandı.





Merseyside polisi, Eylül 2022-Ekim 2023 arasında toplam 95 İslamofobik saldırı ihbarı alırken bu sayı Eylül 2023-Ekim 2024 arasında 195'e yükseldi.





Londra Metropolitan Polisi kayıtlarına ise 2023'ün Ocak-Eylül döneminde aylık ortalama 54 antisemitizm vakası geçerken ekimde bu sayı 517 oldu.





Kentte kayıtlara geçen İslamofobi vakası sayısı ise 2024'ün Mart-Temmuz ayları arasında ortalama aylık 116'yken ağustosta 190, eylülde ise 97 olay kayıtlara geçti.









Manchester'da 512, Batı Yorkshire'da 561 İslamofobi vakası





Manchester Polisi ise 2023'ün Ocak-Eylül ayları arasında ortalama aylık 13 antisemitizm ihbarı alırken bu sayı ekimde 85, kasımda 68 oldu.

İslamofobik nefret suçu ihbarı sayısı ise 2023 yılında aylık ortalama 35'ken 2024'ün Ocak-Temmuz dönemi arasında aylık ortalama 39'a yükseldi. İslamofobi vakaları, Southport saldırısı sonrasında Ağustos 2024'te 85'e çıktı.





Manchester'da Eylül 2023-Eylül 2024 arası toplam 440 antisemitizm, 512 İslamofobi vakası kayıtlara geçti.





Leeds, Bradford ve Halifax gibi Yorkshire bölgesi şehirlerinin asayişinden sorumlu Batı Yorkshire Polisi ise 2023'ün Ocak-Eylül döneminde aylık ortalama 44 antisemitizm ihbarı aldığını, bu sayının ekimden itibaren düştüğünü açıkladı.





Batı Yorkshire Polisi, 2023'te aylık ortalama 33 İslamofobi ihbarı aldığını ancak aylık ortalamanın 2024'ün Ocak-Temmuz döneminde 39'a çıktığını bildirdi.





Bölgede Ağustos 2024'te İslamofobik saldırı ihbarı sayısı 94, Eylül 2024'te ise 73 oldu. Batı Yorkshire'da Eylül 2023-Eylül 2024 arasında toplam 215 antisemitizm, 561 İslamofobi olayı kayıtlara geçti.





Ulaşım araçları ve güzergahlarından sorumlu Ulaştırma Polisi ise Ocak 2023-Eylül 2023 arasında aylık ortalama 7 antisemitizm ve 20 İslamofobi ihbarı aldı.





Antisemitizm vakaları 60 olayla Ekim 2023'te, İslamofobi ihbarları ise 42 olayla Kasım 2023'te rekor kırdı.







