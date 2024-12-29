İngiltere Esma Esed’in ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıkladı

Suriye'deki devrimin ardından devrik lider Beşar Esed, eşi Esma Esed ve çocuklarıyla kaçtığı Rusya’nın başkenti Moskova’da "sürgün" hayatı yaşıyor.





İngiltere'ye dönme planı





Rusya’ya kaçan Suriye’nin devrik lideri Beşar Esed ve eşi Esma Esed’in boşanacağına dair haberler çıktıktan sonra Esma Esed’in olası bir ayrılığın ardından vatandaşı da olduğu İngiltere’ye dönme ihtimali İngiliz iç siyasetini hareketlendirdi.





Lösemiyle mücadele eden Esma Esed’in, doğup büyüdüğü, vatandaşı da olduğu İngiltere’ye dönmek ve kanser tedavisini orada sürdürmek istediği belirtiliyor.





İngiliz basınına göre, muhafazakarlar, Esed'in İngiltere'ye dönmesine ve lüks bir yaşam sürmesine izin verilmesinin Suriye halkına hakaret olacağını düşünüyor.





Konuyla ilgili ise İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.





"Ülkeye girişine izin vermeyeceğiz"





Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olası bir boşanma durumunda Esma Esed'in ülkeye girişine izin vermeyecekleri aktarıldı.





İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:





Esed'ın eşinin ülkeye dönmesine izin vermeyeceğiz. Karar, sağlık nedenlerine dayandırılamaz. Esma Esed artık ülkeye girmek için geçerli İngiliz seyahat belgelerine sahip değil.





İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Esma Esed'in İngiltere'de hoş karşılanmadığını söylemiş ve kendisine yönelik yaptırımların hala yürürlükte olduğunu belirtmişti.





Ancak başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, Esma Esed'in vatandaşlıktan çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda yorum yapmadı.





Mal varlığı dondurulmuştu





Esma Esed'in İngiltere'deki malvarlığı, kocasının yönetimine karşı artan protestolar nedeniyle 2012 yılının Mart ayından Avrupa Birliği yaptırım programının bir parçası olarak dondurulmuştu.





Bu yaptırımlar, İngiltere Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasına rağmen devam ediyor.





Esma Esed hakkında soruşturma





İngiliz yetkililer 2021 yılında Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını teşvik ettiği ve bunlara yardım ettiği iddialarıyla ilgili Esma Esed hakkında bir soruşturma da başlatmıştı.





Esed çiftinin boşanacağı iddiaları gündeme gelmiş, ancak Kremlin bu iddiaları yalanlamıştı.















