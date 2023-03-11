3 deprem ilinde ders zili çalacak

Depremden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretim pazartesi yeniden başlıyor. Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılmıştı, birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illerinde eğitim öğretim 1 Mart’ta başladı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde ise 13 Mart’ta 1 milyon 298 bin 119 öğrenci ders başı yapacak.

SAĞLAM RAPORLU OKULLAR AÇILACAK

Bu illerde sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlanacak. Depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da da 27 Mart’ta eğitimin başlatılmasına ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

9,5 MİLYON KİTAP BASILDI

Milli Eğitim Bakanlığı depremin ardından bölgedeki öğrenciler için ders ve kaynak kitap basımına başladı. Bu kapsamda 1 Mart’ta eğitim öğretime başlayan öğrencilere kitap, defter ve kırtasiye setleri dağıtıldı. 13 Mart’ta eğitim öğretimine başlayacak öğrenciler için de 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap, 400 bin defter ve 32 bin 500 kırtasiye seti hazırlandı.

ÜÇ İLDEN 23 BİN NAKİL

Üç şehirden 22 bin 927 öğrencinin nakli gerçekleşti. Gaziantep’te 14 bin 719, Adana’da 4 bin 41, Osmaniye’de ise 4 bin 167 öğrencinin nakli farklı illerdeki okullara yapıldı.

ÖNCE PSİKOLOJİK DESTEK

Öğrenci ve velilerin eğitim öğretim döneminden önce psikolojik olarak destek almaları sağlanıyor. Bakanlık tarafından verilen psikososyal destek hizmetleri kapsamında toplam 157 bin 809 öğrenci ve veli ile görüşüldü.

Kars-Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu.

Bu okulda son günleriydi

Kars’ta depreme dayanıksız olduğu saptanan 10 derslikli ortaokul binası boşaltıldı. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışma sonucu numune alınan Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı belirlendi. Yıkılma kararı alınan 10 derslikli ve 194 öğrencisi bulunan okul binası boşaltıldı. Öğrenciler derslerine İsmet Paşa İlköğretim Okulu’nda devam edecek. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç, gazetecilere, kentteki tüm okulların depreme dayanıklılığının denetlendiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki “asrın felaketi” diye nitelendirilen depremlerden sonra Vali Türker Öksüz’ün talimatıyla tüm okulları denetimden geçirmeye başladıklarını ifade eden Urlunç, şöyle konuştu: “Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu 1970’li yıllarda yapıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince verilen rapor Bakanlığımızca onaylandı. Okulumuzun depreme dayanaksız olduğunu görünce bugün İsmet Paşa İlköğretim Okulu’na taşımaya karar verdik. Okulumuzda 23 öğretmen 194 öğrencimiz var. Amacımız geleceğimiz olan öğrencilerimizin daha sağlıklı okullarda eğitim görmesi.”











