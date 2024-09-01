3 dönem kuralı esniyor

CHP içinde tartışmalara neden olan 3 dönem kuralına özel bir şart getiriliyor. Tüzük taslağına göre, bir kişi en fazla 3 dönem üst üste milletvekili seçilebilecek. Ancak dönem sürelerinin toplamı 15 yılı geçmiyorsa bu kural uygulanmayacak. Bu isimler için ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt döneminde aday yoklaması gibi şartlar aranmayacak.

Taslakta dikkat çeken bir diğer değişiklik önerisi ise delege sistemi için getirildi. Buna göre, nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde milletvekilleri, belediye il genel meclis üyeleri, partili belediyeler, belediyelerde çalışanlar, ilçe delegeliği için aday olamayacak. İlçe delegeleri büyük kurultay delegelerini de seçen il delegelerini belirlediği için CHP örgütünde kritik bir role sahip. Tüzükteki bu değişiklik önerisi, parti içinde Özel ve ekibine zorluk yaşatan delege ağalığı sisteminin kırılması olarak değerlendirildi. Taslağı değerlendiren kaynaklar, değişiklik önerisinin asıl hedefinin, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, Erdoğan Toprak ve Canan Kaftancıoğlu olduğunu söyledi.