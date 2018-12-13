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3 ilde eğitime kar engeli! Bugün okullar tatil mi?

3 ilde eğitime kar engeli

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi. Çorum'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi, Bahçesaray ilçesinde ise taşımalı eğitim veren bazı okulların tatil edildiği açıklandı.

DHA AA
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi.

İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, kar yağışı nedeniyle Sarıkamış ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çorum'da eğitime kar engeli

Çorum'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu arada merkezde görev yapan engelli ve hamile kamu personellerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacakları öğrenildi.

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.

Başkale ve Bahçesaray'da okullara kar tatili

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Başkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi, Bahçesaray'da ise taşımalı eğitim veren bazı okulların tatil edildiği açıklandı.

Van ve çevresinde dün etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 94 mahalle ve 75 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ile yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinde ise kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulması üzerine Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Bahçesaray'da da taşımalı eğitim verilen bazı mahallelerde okullar tatil edildi.

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Kar yağışının, bugün ve yarın etkisini sürdüreceği belirtilirken, kapalı olan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile karayolları ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

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