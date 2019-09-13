3 milyonluk 5 ihale CHP’liye

Toplam bedeli 3 milyon 55 bin 584 TL olan ihaleleri 2014 yılında CHP ilçe yönetim kurulu üyesi olan Soner Yolal’ın firması Yolal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin üstlendiği ortaya çıktı. Yolal konu ile ilgili sorulara yanıt vermezken; firmanın Beylikdüzü Belediyesi’nden aldığı ihaleler ise özetle şöyle:

YOLUNU BULMUŞ

*Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği ‘Yeşil Alan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralama’ ihalesi: 1 milyon 170 bin TL

* Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23 Kasım 2018’de karla mücadele kapsamında düzenlediği ‘Araç ve iş makinesi kiralama’ ihalesi: 604 bin 480 TL

* Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28 Kasım 2018’de düzenlediği ‘İdari Binalar ve Muhtelif Sosyal Tesislerde Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İşi’: 183 bin 854 TL

* Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28 Ocak 2019’da düzenlediği ‘2019 Yılı Yeşil Alan Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralanması İşi’ ihalesi: 817 bin 250 TL

* Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30 Temmuz 2019 tarihinde düzenlediği ‘Bölge Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Kamyon ve İş Makinesi Kiralama İşi’ ihalesi: 280 bin TL

Başkanla sıkı fıkı

Ekrem İmamoğlu’nun CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na ikinci kez aday olup seçildiği 2012 yılı kongresinde, Soner Yolal’ın seçilen yönetim listesinde yer aldığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında, CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili birçok paylaşım yaptığı belirlenen Yolal’ın şu anki Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile de iletişimde olduğu öğrenildi. Çalık’ın Twitter’ında yaklaşık 7 ay önce rahatsızlanıp hastanede tedavi gören Yolal’ı ziyaretinde çekilen fotoğrafı bulunuyor.

GÜNDEM Yalnız değilsiniz



